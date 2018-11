Põllumajandusamet tuvastas Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja

Kartuli-kiduuss on ohtlik nematood, kelle sissetoomine ja levitamine on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud.

Maakasutaja peab ettekirjutuse kohaselt kasutusele võtma tõrjemeetmed, milleks on seemnekartuli kasvatamise keeld ning tarbekartuli kasvatamisel kahvatu kartuli-kiduussi suhtes resistentse sordi kasvatamine.

„Ohtlike kahjustajate vältimiseks on tarbekartuli tootja kohustatud igal aastal uuendama 20% maha pandavast seemnest sertifitseeritud seemnekartuliga. Istutusmaterjali uuendamine aitab kaitsta kartulisaaki ohtlike haiguste ja kahjurite eest ning tõstab saagi kvaliteeti,“ ütles Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna juhataja Riina Koidumaa.

Eestis on varem avastatud kollast kartuli-kiduussi (Globodera rostochiensis). Kollane ja valkjas kartuli-kiduuss on mõlemad kantud ohtlike taimekahjustajate nimekirja. Kartuli-kiduussi valmik on pisike, vähem kui 1 mm pikkune nematood, keda palja silmaga ei näe, küll aga võib mullas näha tugevakestalisi tsüste. Kahjustaja suudab eluvõimelisena püsida mullas 10-20 aastat.

Kuna kollane kartuli-kiduuss on laialdaselt levinud, siis on aretatud palju kollase kiduussi kindlaid sorte. Kahvatu kartul-kiduussi osas on selliseid sorte vähe.

Seire käigus kartulist võetud proovid analüüsiti Põllumajandusuuringute Keskuse taimetervise ja mikrobioloogia laboris.