Põllumajandusettevõtjad taotlesid investeeringutoetusteks üle 55 miljoni euro

Foto on illustratiivne.

Möödunud nädalal lõppes PRIAs põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt – 509 ettevõtjat esitasid taotlusi kokku 55 625 681 euro saamiseks.

6.-13. märtsini toimunud taotlusvoor oli juba neljas. Tänavune eelarve toetuste maksmiseks on 22,5 mln eurot, mis jagatakse nelja sihtgrupi vahel. Tabel näitab eelarveid ja toetuste taotlemist: Kavandatud investeeringute abikõlblike kulude kogusumma on oluliselt suurem, 143,3 mln eurot. Kõige rohkem, üle 1270 korra, sooviti soetada mobiilseid masinaid ja seadmeid – mitmesugune põlluharimistehnika ja lisaseadmed, istutus-, saagikoristus- ja sorteerimismasinad, mobiilsed kuivatid, taimepritsid, väetisekülvikud, sõnnikulaoturid jne; ligi 300 projekti olid seotud tootmishoonete ehitamise ja rekonstrueerimisega – laudad-tallid-varjualused, hoidlad, punkrid ja laod, kuivatid, kasvuhooned, teed ja platsid tootmisrajatiste juurde ja palju muud.

Toetust küsiti ka tootmishoonetesse mitmesuguste seadmete ja süsteemide soetamiseks. Toetuse abil ostetakse marjapõõsaste istikuid, rajatakse piirdetarasid ja niisutussüsteeme. Poolsada kuluobjekti kuulub mesindusinventari ja –rajatiste hulka.

Ühel taotlejal on võimalik saada selle meetme toetust programmperioodi jooksul kuni 500 000 eurot. Selles taotlusvoorus ületas kolmel juhul taotletud summa 490 000 eurot, ülejäänud olid väiksemad. Toetuse määr sõltub investeeringute sisust ja on 5% tavamäärast kõrgem, kui taotlejal on vanust kuni 40 eluaastat.

Kuna taotletud kogusumma on taotlusvooru eelarvest oluliselt suurem, määrab PRIA toetused hindamiskriteeriumide alusel moodustuva paremusjärjestuse põhjal. Meetme määrus sätestab igale sihtgrupile kohased hindamiskriteeriumid ja hindepunktide miinimumlävendi. Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA 13. juuliks. Kuigi toetusesaajatelt hakatakse maksetaotlusi koos investeeringutee elluviimist kinnitavate dokumentidega vastu võtma pärast otsuste kinnitamist, võib taotluses kajastatud kulutusi teha taotluse esitamisele järgnevast päevast alates.

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme 4.1 eesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

Kokku on 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" 146 miljonit eurot. 2016.a lõpuks oli toetusi määratud kokku 75,3 mln eurot ja sellest välja makstud 24,5 mln eurot.