Põllumajanduskoda kogub infot põllukultuuride saagikoristuse ja kahjude kohta

Lamandunud vili. Foto on illustratiivne.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eestimaa Talupidajate Keskliiduga plaanib sellel nädalal kaardistada põllukultuuride koristamise hetkeolukorra ja ebasoodsatest ilmastikutingimustest tekkinud kahjud. Selleks palutakse kõikide põllumeeste tagasisidet ja hinnangut oma ettevõtte olukorra kohta.

„Seoses tänavuste ebasoodsate ilmastikuoludega soovib Euroopa Komisjon Eestilt täiendavat informatsiooni 2017. aasta põllukultuuride kasvatuse kohta. Lisaandmed on vajalikud tõestamaks meie erakordselt keerulist olukorda taimekasvatussektoris ja selleks, et komisjonil oleks alust erakorralisi meetmeid kasutusele võtta. Palve taimekasvatussektori olukorra hindamiseks tuli kojale maaeluministeeriumist,“ selgitas põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus

Küsimustikule, milel leiate siit, palub koda taimekasvatajatel vastata kuni neljapäeva, 2. novembrini.

Objektiivse pildi saamiseks palub põllumajanduskoda ankeedile vastata ka neil põllumajandusettevõtetel, kellel tänavu põllukultuuride kasvatamisel ja koristamisel suuri probleeme ei esinenud.

Viimase hinnangu kohaselt oli 10. oktoobri seisuga ca 20% teravilja, kaunviljade ja rapsi kogupinnast ikka veel koristamata. Suurimad probleemid on olnud kaunviljade koristamisel.

Koda on varasemalt pöördunud nii maaeluministeeriumi kui Euroopa Komisjoni poole, et tekkinud olukorrale lahendusi leida. Euroopa Komisjoni esindajad rõhutasid ka 17. oktoobril Balti riikide põllumeeste esindajatega toimunud kohtumisel, et nad ootavad liikmesriikidelt võimalikult head ülevaadet ja andmeid saagikoristuse hetkeseisust.