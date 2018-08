Põllumajanduskoda selgitab uuringuga välja põuakahjude ulatuse

„Seoses tänavuse põuaga ootab Euroopa Komisjon Eestilt augusti lõpuks põhjalikku infot põuakahjude kohta, et otsustada, kas täiendavate meetmete rakendamine olukorra leevendamiseks on vajalik. Loodame, et Euroopa Komisjonil on varuks veel meetmeid, mis suudaksid põua tõttu raskustesse sattunud tootjaid aidata,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmus lisas, et koristushooaja jätkudes tuleb olukorda tähelepanelikult analüüsida ning vajadusel rakendada täiendavaid leevendusmeetmeid. Uuringuga kaardistatakse nii põllukultuuride kui söödatootmise olukorda. Loodame, et võimalikult suur hulk ettevõtteid leiab võimaluse selles olulises uuringus osaleda.

Nii valitsus kui põllumajanduse esindusorganisatsioonid on juba varasemalt Euroopa Komisjoni poole pöördunud palvega leida võimalusi tekkinud olukorra leevendamiseks. Ilmateenistuse vaatlusvõrgu andmetel sadas mais, juunis ja juulis kõige vähem sademeid Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Lääne-, Rapla- ja Järvamaa põhjapoolsetes osades ning Jõgevamaa idapoolses osas. Põuakahjude tõttu võib neis piirkondades jääda suur osa saagist saamata. Samuti kimbutab põllumajandustootjaid loomadele vajaliku sööda puudus.

Eesti taime- ja loomakasvatuse põuakahjude küsimustiku leiab siit: https://goo.gl/forms/VFIwardqWil2zFcu2