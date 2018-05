Põllumajanduskoda: taimekaitsetööde tõttu ei tohi tänavu hukkuda ükski mesilane

Taimekasvatuses on edu võti koostöö ja selle alus on suhtlemine. Senised kogemused on näidanud, et seal, kus suhtlemine on heaks tavaks saanud ei teki ka probleeme. Põllumehed, kes kevadel jagavad mesinikele oma põlluplaane ja suvel hästi õitsevaid kultuure, on tihti premeeritud mitte ainult suurema saagiga oma põldudelt, vaid mõnikord ka purgitäie magusaga.

Praegu on muutmisel taimekaitseseadus, kus nähakse ette ranged sanktsioonid taimekaitsenõuete eirajatele. Eelnõu põhieesmärk on vähendada taimekaitsevahendite turustamise ja kasutamisega kaasnevaid riske inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Põllumajanduskoda tuletab ühtlasi meelde, et homseks, so 15. maiks, tuleb mesinikel teatada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile mesilate mesilasperede arv 1. mai seisuga.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed põllumajandusloomade registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllumeestele kättesaadav PRIA avalikul veebikaardil. Eelmistel aastatel on murekohaks olnud, et registrisse on kantud vaid suhteliselt väike osa mesilasperedest.

