Euroopa Komisjon algatas täna, 2. veebruaril kolmekuulise avaliku konsultatsiooni Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle pärast aastat 2020, mil lõpeb praegune eelarveperiood.

Avalikus konsultatsioonis kutsutakse põllumehi, nende esindusorganisatsioone ja kõiki, kes põllumajanduse ning toidutootmise tuleviku vastu huvi tunnevad, ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku teemal arvamust avaldama. Ühise põllumajanduspoliitika reformi eesmärk on poliitika kaasajastamine ja lihtsustamine.

Maaeluminister Tarmo Tamm kutsub ka Eesti põllumehi ja teisi huvigruppe avalikus diskussioonis aktiivselt osalema. „Avaliku konsultatsiooni järeldused jõuavad ÜPP teatise näol liikmesriikide lauale tõenäoliselt eeloleval sügisel, Eesti eesistumise ajal. See tähendab, et Eestil saab olema oluline roll selle diskussiooni algatamisel ja vedamisel,“ ütles minister Tamm. „Kindlasti peaksid ka meie huvigrupid arvamust avaldama, kuna see on võimalus kujundada meie huvidele vastavat põllumajanduspoliitikat.“

Oluliste teemadena on tulevikuaruteludel kõne all toidutootjate positsiooni parandamine tarneahelas, põllumajanduse roll keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisel ning maapiirkondade arengusse panustamisel.

„Euroopa põllumajanduse ees on mitmeid väljakutseid ja küsimusi, millele tuleb arutelude käigus vastused leida. Üheks kesksemaks teemaks kujuneb tõenäoliselt toimetulek võimalike turukriisidega, kuivõrd viimane kriis põllumajanduses on näidanud, et ÜPP, mis on kujundatud lähtuvalt eeldusest, et hinnad on stabiilsed ning nõudlus kasvav, ei ole valmis piisavalt tõhusalt kriisidele reageerima,“ ütles minister Tamm. „Seetõttu vajame, et põllumajanduspoliitika sisaldaks meetmeid, mis aitaksid tulevikus kriisideks paremini valmis olla.“

Ühise põllumajanduspoliitika tulevik on ka 2017. aasta septembris Eestis toimuva mitteametliku põllumajandusministrite kohtumise peateema.

Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon kestab kuni 2. maini 2017. Lisaks on maaeluministeeriumil kavas lähiajal alustada huvigruppide esindajatega arutelusid Eesti ametlike seisukohtade kujundamiseks.