Põllumees, anna teada, kui ei jõua õigeaegselt sõnnikut laotatud!

Tahesõnniku laotamine. Foto: Raivo Tasso

Eesti Põllumajandus- Kaubanduskojani on jõudnud kuuldused selle kohta, et põllumeestel on tekkinud seoses keeruliste ilmastikuoludega probleeme sõnnikulaotamisega. Asjast parema ülevaate saamiseks ootavad nad põllumeestelt tagasisidet