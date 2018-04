Põllumeeste ja mesinike koostöö päästab mesilased

“Käisime neid kohti vaatamas, kus mesilastel tundub hea olevat ja mullaviljakus on hea. Panen mesitarud sinna, kus sobiv mikrokliima,” ütles Jaan Eensaar. Ta lisas, et nende osaühingul on üle 300 mesitaru ja Madis Ajaotsa põldude lähedal on nad tarusid juba aastaid pidanud.

“Mitte midagi pole minu mesilastega juhtunud. Kõik talvitusid kenasti, mul on üle 300 mesilaspere ja talvega sai hukka vaid paar peret,” räägib Eensaar, kel on osa mesitarusid ka Elva vallas.