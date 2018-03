Põllumeeste kingitus “100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile!” on poelettidele jõudnud

Meie teraviljakasvatajad tegutsesid juba mitu aastat selle nimel, et koos möldrite ja pagaritega teha Eestile 100. sünnipäeva puhul kingituseks miljon juubelileiba.

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud ülemaaline liikumine “100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile!” sai alguse 25. augustil 2016 rukkikuningas Hans Kruusamägi põldudel Lääne-Virumaal.

Hans Kruusamägi seostab kodumaist rukkikasvatust rohkem patriotisimi ja traditsioonidega, kui et majandusliku ettevõtmisega. Ta rõõmustab, et see ettevõtmine on nii palju järgijaid leidnud ja paari aastaga on rukkipinda üle kogu Eestimaa juurde tulnud.

Aastakümnetega on kodumaine rukkikasvatus järsult vähenenud, näidates vaid langustrendi.