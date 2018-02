Põllumeeste ühistulise töö tulemusel avatakse Imaveres õlikultuuride töötlemise tehas

Homme, 2. veebruaril kell 12 pannakse Järvamaal Imaveres nurgakivi Farm In Productions OÜ õlikultuuride töötlemise tehasele.

Tegemist on Eesti piimatootjate ühisprojektiga, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.

Ühistute liikmete lautades elab 30% Eesti piimalehmadest.

Valminud õlikultuuride tehases hakatakse tootma rapsiseemnest rapsikooki ja rapsitoorõli. Aastas suudab tehas töödelda 42000 tonni rapsiseemet.

Valitud pressimistehnoloogiaga on võimalik töödelda ka teisi Eestis kasvatatavaid õlikultuure nagu lina, kanep ja sojauba. Rakendades seda põhimõtet - tehases töödeldakse põllult koristatud õlikultuurid ja valmis rapsikook jõuab tagasi tehase omanike farmidesse - luuakse põllumajandustootjatele uus väärtusahel, mis aitab maandada riske.

„Õlikultuuride töötlemise tehas on põllumajandusvaldkonna viimase aja üks suuremaid ja eredamaid ühistulise ettevõtluse näiteid, mis pakub teenuseid nii piimatootjatele kui ka teraviljakasvatajatele ja läbi nende kogu sektorile. Viis piimandusühistut ja 11 põllumajandustootjat panid oma raha kokku tehase ehistamiseks, see näitab, et ühistulisel koostööl on Eestis suur tulevik,“ rõhutas Eesti Piimatootjate Ühistu ja Kehtna Mõis OÜ juhatuste liige Märt Riisenberg, kes on ka piimatootjate-farmerite tulundusühistu EPIKO ning farmisisendeid vahendava TÜ Farm In nõukogu liige.

Rapsikoristus. Foto: Andres Putting



„Kogu investeeringu suurus on 8 miljonit eurot. Esimene etapp – 15 000 tonni mahutav teraviljahoidla - peab valmis olema 2018. aasta saagikoristuseks. Siis pakume oma osanikele kuivatamis- ja ladustamisteenust,“ ütles tulevast kompleksi tutvustades tulundusühistu Farm In ja Farm In Productions OÜ juhatuse liige Urmas Pallon.

“Aasta lõpus häälestatakse ning käivitatakse ka õlikultuuride pressimisliinid. Tootmises pööratakse suurt tähelepanu toodangu kvaliteedile ja rakendatakse uudset kvaliteedikontrolli süsteemi. Koos Eesti Maaülikooli teadlastega viiakse rapsikoogi tootmine vastavusse veiste söötmise kõrgete nõudmistega,” jätkas Pallon tehase tutvustamist.