Põllumehed ei saa maad külviks kätte

Eesti põllumehed on soojema kliimaga maade eeskujul hakanud külvama üha rohkem talivilju. Selleks et hea saak saada, peaks aga raps olema külvatud augustis ja nisu septembri esimesel poolel.

“Talirapsi külv jääb hiljaks, sest ei saa maid kätte,” iseloomustab tänavust aastat Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuk. “Külvata on saanud üldiselt need, kellel on olnud rohumaid.”