Põllumehed: mitte mingit põuakahju meile ei maksta!

“Linnainimesed tulevad mulle ütlema, et sa said ju raha, mis sa virised. Ja kui põllumehed tahavad tegelikust olukorrast maal teada anda, öeldakse lihtsalt, et jälle nad virisevad,” rääkis Šeiko, viidates samuti 20 miljonile eurole, mis sõnades oleks justkui põllumeestele juba põuatoetuseks jagatud.

See 20 miljonit, mis avalikkuse silmis on juba põllumeestele laiali jagatud, on tegelikult praegu Maaelu Edendamise Sihtasutuses (MES) ja ootab laenuvõtjaid.