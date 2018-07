Põllumehed muretsevad: niipea kui põllul pritsi nähakse, on paanika lahti, et mürgitatakse

Möödunud aasta juulis hukkusid Lääne-Virumaal üleöö miljonid mesilased, põhjusena tuvastas põllumajandusamet rapsipõllul keelatud putukamürgi kasutamise.

Esmaspäeval teatas põllumajandusamet taas mesilaste hukkumisest Lääne-Virumaal. Mesilastest võetud proovist tuvastatud veterinaarravimi ja taimekaitsevahendi toimeainete jääkide sisaldus mesilastes oli selline, mis võis põhjustada nende hukkumise.

Põllumeeste maine on saanud tugeva löögi mitte üksnes mesinike, vaid ka paljude keskkonnahoidlikult mõtlevate inimeste silmis.

“Niipea kui põllul pritsi nähakse, on paanika lahti: mürgitatakse,” rääkis Ida-Virumaa talupidajate liidu juht Arvo Aller Põhjarannikule. “Tegelikult räägime ju taimekaitsest ja küsimus on terminites. On umbrohutõrje, on taimehaiguste ennetamine ja on taimekahjurite tõrje − neid kõiki on vaja saagi kaitsmiseks, aga putukatele avaldab mõju ainult kahjuritõrje.”

