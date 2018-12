Põllumehed on pahased: riik suhtub meisse nagu kudumisringi

Heli Raamets heli.raamets@maaleht.ee RUS

Karin Sepp arvutas välja, et riigi sihtasutus teenib põllumeestele antud käibekapitalilaenu intresside pealt miljon eurot. SVEN ARBET

Suvel põllumeestele eraldatud 20 miljonit eurot põukahjudest üle saamiseks ei ole toetus, vaid MESi kaudu antav laen, ja üsna kallis laen, üritavad farmerid selgeks teha. Sest avalikkusele on jäänud mulje, et jälle said nad toetust.