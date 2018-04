Põllumehed õpivad itimeesteks

Uue põlvkonna kombain on digitaalselt juhitav ja kõiki protsesse saab kontrollida, lisaks joonistab ta veel saagikaardi. Sven Arbet

Täppisviljelus, isesõitvad masinad ja IT-lahendused põllumajanduses pole enam üksikute friikide teema. Põllumajandus on jõudnud sinnani, et põllutöölistest on saanud peaaegu itimehed.