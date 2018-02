Põllumehed rajavad Imaverre oma rapsitehase

Farm In Productionsi OÜ õlikultuuride töötlemise tehas Imaveres on Eesti piimatootjate ühisprojekt, kuhu asutajaliikmetena panustavad Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piima AS.

“Lisaks neile osaleb aga veel 11 põllumajandustootjat üle Eesti, kes on vastavalt oma karja tarbele ostnud osakuid,” märkis tulundusühistu Farm In juhatuse liige Urmas Pallon.Miks seda tehast piimatootjatele vaja on? Urmas Palloni sõnul pani tehase rajamiseks piimatootjaid koostööd tegema ning sellesse ka rahaliselt panustama eesmärk toota piima efektiivselt, võimalikult madala omahinnaga. Põhisööda tootmise omahinna arvestus on põllumehe igapäevane töö, kuid peale põhisööda on suur kulu ostusöödad. Peamiselt proteiinisööt ehk rapsikook.