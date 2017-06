Põllumehed sõitsid Leetu Agrovizia põllupäevale

Tänavune Agrovizia põllupäev oli väga profesionaalselt üles ehitatud. Lisaks traditsioonilistele katsetele erinevate firmade poolt, olid esindatud ka masinafirmad.

Kohale sõitnud Eesti põllumehi juba oodati erinevate firmade telkides, et tutvustada tehtud katseid nii uute tehnoloogiatega kui näidata vanu traditsioonilisi meetodeid.

Syngenta tutvustas oma uut fungitsiidi Elatus Era, ning neil oli ka uus puhtimisvahend Vibrance Duo. Eelisena toodi välja toodete uusi toimeaineid, mis on tugevatoimelised, aitavad efektiivselt tõrjuda erinevaid haigustekitajaid ning aitavad võidelda resistentsuse vastu.

Berner tutvustas uut herbitsiidi Belkar, mis on mõeldud talirapsile. Herbitsiid sisaldab DowAgro toimeainet Arylex, mida kasutatakse tärkamisjärgselt. Herbitsiid on väga laia spektriga,millega saab tõrjuda näiteks umbrohtusid iminóges ja kannike, mida on teiste toodetega sageli raske tõrjuda.

Bayer tutvustas uusi suvirapsi sorte, teavitas uuest puhtimisvahendist Baytan Super-st.

Marek Linnutaja Yara Eesti esindajana tutvustas Yara väetusskeeme, rõhudes toodete kvaliteedile ja külvi ühtlikkusele.