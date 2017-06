Põllumehed võõrustavad täna tuhandeid kooliõpilasi

Täna tähistatakse rahvusvahelist piimapäeva, mille puhul võõrustavad paljud piimatootjad üle Eesti kooliõpilasi ning tutvustavad neile kaasaegset piimatootmist ja loomakasvatust.

„28 piimafarmi üle Eesti avavad täna oma uksed kooliõpilastele. Umbes 2800 õpilast paljudest koolidest Eesti erinevatest piirkondadest saavad võimaluse tutvuda piimakarjakasvatusega. Kõige rohkem lapsi sõidab piimatootmisega tutvuma Tallinna koolidest. Usun, et just linnalaste jaoks on see eriti hea võimalus saada vahetu elamus Eesti maaelust ja põllumajandusest,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Oma piimafarmi uksed avab täna lastele neli Aasta Põllumehe tiitliga pärjatud piimatootjat. Jõgevamaal Pajusi kandis asuvat Kalana farmi tutvustab mullune Aasta Põllumees Lembit Paal, oma uhkeid piimaloomi näitavad õpilastele ka Arvo Kuutok Järvamaalt, Aavo Mölder Tartumaalt ja Tõnu Post Saaremaalt. Eesti parimate piimatootjate hulka kuuluvad aga kõik 28 põllumeest, kes täna oma ettevõtetes lapsi võõrustavad.