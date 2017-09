Põllumehed võtavad ilusalt ilmalt viimast

Reedel mürisesid kombainid igal pool üle Eesti.

Ilmateenistused kinnitavad ühest suust, et reede oli viimane päikesepaisteline päev. Kui hästi läheb, siis vihmast on veel paar päeva pääsu, siis aga on suur sügis käes.

Viljakasvatajad võtsid seda tõe pähe ning üle kogu Eesti mürisesid kombainid. Pilt oli väga mitmekesine, alates Nivadest ja vanadest John Deere'i mudelitest kaasaegsete laia heedriga Claas Lexioniteni.

Kesk-Eesti laiadel põldudel on suur osa viljast õnneks koristatud ja peamised, mis veel kasvavad, on suvirapsi põllud. Kvaliteediga on aga juba praegu kehvasti.

Tundub, et lätlased on aga veel hullemas olukorras kui meie, sest Latgales olid augustis nii suured vihmasajud, et need ei rullinud mitte ainult põlde maadligi, vaid viisid isegi teid ära.

Läti valitsus on otsutanud kompenseerida oma põllumeestele ilmastikust tingitud kahjud. Selle nädala lõpuks oli abi palunud 1769 farmerit kogu ulatuses 48 700 ha ning hävinud on ligi 10 000 tonni vilja.