Põllumehest mesilaste sõber ja aasta mesinik võlusid innovaatilisusega

Mesilaste sõbra tiitliga pärjati Tartumaa põllumees Madis Ajaots.

Ajaots teada-tuntud teraviljakasvataja, kellel on hea koostöö teadusasutustega ning kes kasutab oma igapäevatöös palju innovaatilisi lahendusi.

"Ta jälgib taimi kasvatades keskkonna- ja loodussõbralikust ning seetõttu on ta mesinikele hea koostööpartner," põhjendavad mesinikud Ajaotsa tunnustamist.

Aasta mesinikuks valiti ülekaaluka häälteenamusega Valgamaa mees Eston Loos.

Mesindusega puutus Loos kokku juba noorena, isa kõrvalt. Viis aastat tagasi pani ta õemees Siim Saavastega seljad kokku tõi kodutallu n-ö tavaliste kodumesilaste kõrvale Itaalia mesilased ja esimesed korpustarud.

Tänaseks on kaheksast lamavtarust saanud juba 150-pereline mesila.

2016 aasta sügisel lõid mehed kopa maasse ning aasta hiljem oli uus ja uhke, kaas aegse tehnikaga sisustatud mesindushoone püsti.

"Eston Loos on väga heade teadmistega uuendusmeelne mesinik, kes jagab oma kogemusi meeleldi teistelegi," kiidavad mesinikest kolleegid.

Koos õemehe Siimuga on Eston Loos loonud Valgamaale ilusa mesindustalu, mis on omaette vaatamisväärsus. Ning seda kõike hoolimata sellest, et 13 aastat tagasi sattus ta raskesse autoavariisse ja sealtpeale on ta pidanud hakkama saama ratastoolis liikudes.