Põllusaadused valmivad paarinädalase nihkega

Mitmed põllumehed ja loodusuurijad ütlevad justkui ühest suust: sel suvel on looduse protsessid paari nädalaga nihkes.

Ettevõtja ja loodushuvilise Hillar Lipu sõnul vinduvad looduse protsessid tänavu oma nädal-kaks kohe kindlasti, kirjutab Saarte Hääl. “See on üldiselt täheldatav – nii marjade küpsemises kui ka koduaias ja ka lindude elus, mesilastest rääkimata,” lisas Lipp. “See on mõnes mõttes kummaline aasta, millega see lõpeb, ei tea.”

Muret valmistab talle tänavune meesaak, mille korje on kohati vägagi tagasihoidlik.

Pähkla põllumees Aivar Lember ütles Saarte Häälele, et tänavu on põhimõtteliselt kõikide põllukultuuride valmimine nihkunud hilisemaks. “Ajaliselt peaks tuder juba koristatud olema, tema 80–90 päeva on täis juba,” lisas põllumees ja märkis, et ka talinisu peaks ammu koristatud olema.