Põlvamaa aiand saadab lilli Narvast Tallinnani: mida keerulisem tellimus, seda parem!

“Müüme ainult omakasvatatud lilli, imporditud lilli meil müügis ei ole,” teatas OÜ Kanepi Aiand juhataja Margus Vahtramäe, kes on kogu perega Põlvamaal majandades suutnud Kanepi Aiandi kaubamärgi muuta tuntuks üle Eesti.

Põlva aiandisse on koondatud peamiselt potililled: roosbegoonia, pelargoon, kuld- ja hõbekakar. Suvel võtab kasvumajades taimede-lillede valik silmad kirjuks. Lagede all vohavad eri värvides lopsakad amplid, peenardel ilutseb suur valik taimi ja lillepottide rivid on lõputud. Ainuüksi suvetaimi kasvab üle saja liigi. Tavapärase petuunia või begoonia kõrval võib osta näiteks hõbepaela, hübriidsalveid, inglise pelargooni või kipslille.

Viib edasi vanemate alustatut

Margus Vahtramäe meenutas, kuidas tema vanemad Eha ja Meelis Vahtramäe 1994. aastal aiandusega alustasid. “Esimesed viis aastat olid väga rasked, kasvatasime kõike – nelki, kurki, tomatit. Proovisime ka roose ja gerberaid kasvatada.” 1998. aastal läks pere üle ainult lillekasvatusele.

Margus õppis Räpinas, seejärel Eesti Maaülikoolis. Pärast ülikooli lõpetamist 2002. aastal võttis ta vanematelt pereettevõtte üle, asutades osaühingu Kanepi Aiand. Praegu töötab aiandis ka Marguse abikaasa Marit, kaasa löövad pensionieas ema ja isa. Aastatega on Margus aiandiala üha laiendanud-suurendanud, taimekasvatusele lisaks hakati tegelema ka haljastushooldusega.