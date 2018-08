Põuane suvi on pannud köögiviljakasvatajad mõtlema kastmissüsteemide soetamisele

Strastin ütleb, et tänavune suvi on pannud köögiviljakasvatajad kastmissüsteemide soetamisele mõtlema, kuid lisab, et teema pole päris mustvalge:

„Kastmissüsteemiga on veel palju asju seotud – vee olemasolu, vee erikasutusluba, millise pinnase struktuuriga on põld, mis kultuuriga tegu, kas maaparandus tehtud ja kuna ning mis tasemel ja nii edasi.“

Ta lisab, et kuna kastmissüsteeme ei soetata paariks aastaks siis ei mõelda ka sellele, kas kastmissüsteemi läheb vaid kord mitme aasta jooksul tarvis.

Kastmissüsteemide soetamiseks ja maaparanduseks saab toetusi taotleda ka Maaelu Arengukava meetmest.