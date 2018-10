Põuase suve järel on mäel need farmerid, kes kevadel hindu ei fikseerinud

OÜ Weiss juhi Kalmer Metsaoru sõnul ei ole temal küll mingit suurt generaalplaani, kuidas kulusid ja tulusid jaotada või kuidas ühel või teisel aastal käituda. Tegutsetakse kogemuste pealt ja sisetunde najal. Aga ta on kindlalt seda meelt, et meie kliimas on teraviljakasvatus rohkem ikka selline abi- või kõrvaltegevus ja õige tulu toob sisse ikka piimakari. Kasvõi juba selles mõttes, et see tulu on stabiilne, jaotudes terve aasta peale, samas, kui teraviljakasvataja saab oma aastase tulubaasi kätte sügisel ja siis tuleb sellega terve aasta ära elada.

„Võtame näiteks kingavabriku, mis kaks kuud aastas toodab kingi ja ülejäänud aja istutakse niisama. Sellest ei tuleks ju midagi välja. Teravili on iseenesest selline lihte kasvatada, seda võid vaikselt teha paari-kolme inimesega 500 hektaril ja eladki ära,” kirjeldab Metsaoru. „Suurim kulu teravilja juures on selle kuivatamine. Selgi aastal rajati uued suured ja kallid kuivatid, kes nende rajamises osalesid, võivad ehk jah ka hädas olla. Eestimaal on ikka piim see, mis raha sisse toob.”

Nii usub ta meie vanaisadesse, kes kasvatasid kartulit-porgandit, võtsid sinna lehma kõrvale, kellelt sai piima ja sõnnikut, ja olid omadega mäel. Nojah – tänapäeval arvavad ametnikud, et kõige õigem oleks see sõnnik kosmosesse saata, põllumehes nähakse suurimat keskkonnasaastajat ja et seda arusaama kummutada, on ka jälle puhas kulu, arutleb ta.

„Meie põllumajandus on puhtalt peost-suhu elamine,” nendib Kalmer Metsaoru, kes, nagu ta ise ütleb, põllul käinud oma aastat 30. Muuhulgas ka pankroti läbi teinud ja agromajanduse rõõmude ja muredega põhjalikult kursis. „Aga põllumees on põline rikas – kevadel tuleb jälle päike välja ja nägu kisub naerule."