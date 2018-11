PRIA maksab 125 alustavale noortalunikule toetusteks 5 miljonit eurot

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses. Toetus aitab noortel tegevust alustada ning ühtlasi suureneb maal kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arv.

Augustis toimunud taotlusvoor oli käimasoleval rahastusperioodil kolmas ja toetuste jaoks oli eelarves 5 mln eurot. Kokku laekus 184 noortaluniku toetus-soove. Kuivõrd soovitud toetuste summa ületas eelarvet, määras PRIA toetused nõuetekohastele taotlustele antud hindepunktide abil saadud paremusjärjestuse põhjal.

Maakondade lõikes said enim toetust noortalunikud Tartu- ja Viljandimaal. Kõige vähem aga Hiiumaal, Saaremaal ja Ida-Virumaal. Toetusesaajate täpsem nimekiri on leitav kodulehelt.

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, milleks said toetust 34 ettevõtjat. Veisekasvatuseks sai toetust 20 ettevõtjat ning puuvilja- ja marjakasvatuseks 18 ettevõtjat. 17 noortalunikku said toetust mesindusega tegelemiseks. 9 ettevõtjat said toetust köögiviljakasvatuseks ja 9 lamba- ja kitsekasvatuseks.

Vähem oli neid, kes said toetust piimakarja kasvatamiseks, munade tootmiseks või muude taimede kasvatamiseks. Üks noortalunik sai toetust veinitootmisega seotud tegevusteks.

Toetuste rahuldamise otsuse tegemise järel maksab PRIA klientidele välja esimese osa (75%) määratud toetusest. Teise osa saavad kliendid kätte siis, kui on täitnud esimese osa saamisega nõutud kohustused.