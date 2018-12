PRIA peatas Hando Sutterile kuuluvatele loomakasvatusettevõtetele toetuste maksmise

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik selgitas Saarte Häälele, et hetkel on igasugune maksete tegemine Ökokülale ja Ökoabile peatatud. Sanktsioonide ehk rahaliste trahvide määramine sõltub sellest, milliseid rikkumisi koos veterinaar- ja toiduametiga tuvastatakse.

Sarv-Kaasiku sõnul on loomade registri teavitamine igasugustest loomadega seotud muutustest üks nõuetele vastavuse reeglitest. Nõudeid on muidki, kuid kui juba ühte kohustust rikkuda, tähendab see kõikide toetuste vähendamist teatud protsendi võrra.

“Kui näiteks hilineb looma kadumisest teatamisega seitse päeva, läheb mingi protsent kõikidest toetustest maha, kui loomi oli palju ja nende kadumisest teatamine on pika perioodi jooksul viibinud, siis võib registriga jupsimine lõpuks tähendada kuni 100-protsendilist toetuste vähendamist,” selgitas PRIA pressiesindaja.

Pikemalt loe inventuuri tulemustest Saarte Häälest.

Maaleht kirjutas oktoobris ilmunud pikemas loos, et riigiettevõtte Eesti Energia juhi Hando Sutteri erafarmis võeti sadu hektareid maid rendile toetuste saamiseks, kuid lambad surid farmides massiliselt.

Artikkel tõi välja, et kuigi lammaste korjuseid võis selgi suvel igaüks karjamaadel ise näha, ei jõudnud info sellest veterinaar- ja toiduametini ning oktoobri seisuga ei olnud Saaremaa Ökoküla AS 2017. aastal teatanud registrile ühegi lamba kadumisest, 2018. aastal on teatatud ühe lamba kadumisest.