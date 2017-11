PRIA suletud sertifikaatidega ID-kaartide omanikele tähtaegades pikendust ei anna

PRIA soovitab mitmete põllumeestele vajalike toimingute jaoks kasutada e-PRIA-t. Lisaks annab enamik loomakasvatajad loomadega toimunud sündmustest ametile teada samuti ID-kaarti kasutades. Kuidas seda aga teha olukorras, kus ID-kaardi sertifikaadid on suletud?

Loomadega seotud sündmustest (poegimine, karjast välja minek, ost-müük, nummerdamine jm) tuleb PRIA-sse ja jõudluskontrolli teada anda loetud päevade jooksul ning loomakasvatajatel pole aega oodata, millal nad oma ID-kaartide sertifikaadid uuendatud saavad. Uurisime, kas PRIA tuleb loomakasvatajatele tähtaegades vastu ning kas andmeid võib esitada hilinemisega?

Paraku sellist võimalust ei anta. "PRIAs on kõik ühel meelel, et ID-kaartide sertifikaatidega seotud probleemid ei ole vabandavaks põhjuseks loomadega seotud sündmustest teavitamisega hilinemiseks," vastas Maalehe küsimusele PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik, olles eelnevalt asja uurinud nii registrite osakonnast kui otsetoetuste kontrollibüroost.

Sarv-Kaasik selgitas, et PRIA registri teavitamiseks ei pea tingimata ID-kaardi abil e-PRIA teenuseid kasutama, see on vaid üks võimalustest. Lisaks vana e-PRIA teenustele saab teatisi saata posti teel, e-kirjaga, faksiga või viia dokument PRIA maakondlikku teenindusbüroosse.

Vana e-PRIA-t saab Sarv-Kaasiku sõnul kasutada ka mobiil-ID abil, samuti võib siseneda internetipanga kasutajaparoolidega või smart-IDga läbi riigiportaali www.eesti.ee.

"ID-kaardi kasutamise võimaluse puudumine sertifikaadiprobleemide tõttu ei sega loomapidajatel kasutamast teisi võimalusi. PRIA soovitabki neid kasutada, et tähtaegsete teavitustega mitte hilineda," viitas pressiesindaja.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroli AS juhtaja Kaido Ilves sõnas aga, et puhtalt jõudluskontrolli andmetest rääkides ei ole olukord kriitiline.

"Meie puhul ei ole ajaline faktor nii määrav. Kehtib küll põhimõte “mida varem andmed edastada, seda parem”, aga neid saab ka hiljem esitada ja meil puuduvad PRIAga võrreldes sellised karmid sanktsioonid," sõnas Ilves.

Andmeid saab loomulikult esitada ka nii paberil kui elektrooniliselt. Põllumajandusloomade jõudluskontrolli andmebaasi saab kasutada kasutajanime ja parooli abil või siis kasutades ID-kaarti või mobiil-ID.

"Viimaseid oleme me alati soovitanud ja ka soosinud – näiteks ei saa lisateenuseid tellida kasutajanime kaudu. Uuendatud sertifikaatidega ID-kaart toimib jõudluskontrolli andmebaasides probleemideta," lausus Ilves.