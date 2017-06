PRIA tegi otsuse toetada E-Piim Tootmine AS projekti

25.mail kogunes Tartus PRIA keskuses toetuse abil rajatava ühistulise piimatööstuse suurprojektide hindamise komisjon ja tegi PRIAle ettepaneku toetada E-Piim Tootmine AS projekti, mille täna PRIA peadirektor ka otsusega kinnitas.

15 miljoni euro suuruse eelarvega investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meede põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise suurprojektide elluviimiseks, mille sihtrühmaks on Eestis valitud piimandussektor. Eesmärgiks on uue ühistulise piimatööstuse rajamine. Toetust on võimalik määrata vaid ühele projektile. Kaheksaliikmeline sõltumatutest ja pädevatest spetsialistidest koosnev hindamiskomisjon töötas läbi veebruaris laekunud kahe võistleva taotluse (E-Piim Tootmine AS, Milkest AS) dokumendid. Täna tehtud otsuses määrati toetuse saajaks E-Piim Tootmine AS.

"Toetuse peamiseks eesmärgiks on Eesti piimatööstuse arendamine piimatootjate ühinemise kaudu ja mõlemast projektist oli näha, et põllumehed näevad perspektiivi just koostöös. Kuigi PRIA saab määrata toetuse ainult ühele projektil, loodame me, et E-Piim Tootmine AS ja Milkest AS leiavad võimaluse oma plaanide teostamisel teha koostööd ja Eestis oleks tulevikus üks suur piimatootjaid ühendav piimatööstus," ütles PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal.

Uue piimatööstuse rajamist toetatakse 15 miljoni euroga, millest Euroopa Liit katab 85 protsenti ja Eesti riigi kaasfinantseering on 15 protsenti. Uus piimatööstus peaks tegutsema hakkama viie aasta pärast.