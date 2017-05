Puiduturu hinnaülevaade, mai 2017

Suur kevad viib traditsiooniliselt metsaomanikud puid istutama ning värske pilguga vaadatakse üle valgustusraiet vajavad puistud.

Kuigi raiemahud tõmbuvad mõningal määral tagasi, ei lõpe puiduvarumine ka mais. Ümarpuidu hinnad kasvasid mais kuni ühe protsendi jagu, lehtpuu jämesortimentide hinnad jäid aprilli tasemele. Okaspuupalkide keskmised hinnad, v.a männipalk, olid mais kerges kasvus.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on viimased kuud püsinud samal tasemel. Kasepaku ja kasepalgi keskmine hind pole aasta algusest muutunud, lepa- ja haavapalgi keskmine tihumeetri hind langes veebruaris 50 senti ja on sellest ajast samal tasemel.

Paberipuidu hinnad on möödunud kuul mõõdukalt kasvanud. Kui aasta alguses saavutas küttepuidu hind paljude aastate madalaima taseme, siis pärast seda on hind vähehaaval kuust kuusse kasvanud.