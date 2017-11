Puiduturu hinnaülevaade, november 2017

Kõikide puidusortimentide hinnad on viimase kuuga kasvanud ning olukord puiduturul on metsaomaniku jaoks positiivne. Hinnad on okaspuupalkidel väga head, lehtpuupalkidel head, paberipuidul väga hea kuni hea ja küttepuidul hea. Tõrvatilgaks meepotis on aga keerulised ilmaolud. See kõik on teinud võimatuks raietööd vähegi märjemates kohtades.

Okaspuupalkide hinnad on erametsa hinnastatistikas tõusnud tasemele, milleni need pole kunagi küündinud. Möödunud kuuga kallinesid kõik sortimendid, männipalgid ümmarguselt üks protsent ja kuusepalgid pool protsenti.

Tänavusügisene hinnatõus ei ole jätnud puutumata ka lehtpuidu jämesortimentide hindasid ning novembris jätkus juba oktoobris alanud hinnakasv.