Aasias on putukad inimtoiduks laialt levinud ja paljud eestlased on eksootilisi maid külastades putukatega maiustanud. Euroopas ei ole inimesed traditsiooniliselt putukaid söögiks tarvitanud, seetõttu on putukatoit saanud Euroopa Liidus termini "uuendtoit".

Nüüd kui Fazer on Soomes turule tulnud kilgijahu sisaldava uudistootega, ei pruugi putukaid sisaldavad tooted olla ka siinmail mägede taga.

“Uudistoode – kilgijahu sisaldavad kuklid – on Soomes hästi vastu võetud, nõudlus on suur. Praegu on toode suunatud aga ainult Soome turule, sest kilgijahu kogused on piiratud,” sõnab Fazer Eesti turundusjuht Joosep Volkmann.

Eestis praegu keegi putukatest saadud tooraineid tootmises teadaolevalt ei kasuta. Eesti putuktoidufänn Erlend Sild leiab aga, et kui nii usaldusväärne tootja nagu Fazer kilgijahu sisaldavaid tooteid pakkuma hakkab, annab see usku putuktoidu kasutamisse ka Eestis.