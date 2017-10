Raha looduskaitsepiirangute hüvitamiseks ikka ei ole

Kui kaua siis maadeomanikud ootama peavad?

Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul on juuni seisuga nimekirjas kokku 168 kinnistut ligikaudu 12 miljoni euro väärtuses.

Eesti Erametsaliidu tegevdirektor Liina Laineveer leiab, et kui 2017. aasta riigieelarvesse on planeeritud looduskaitseliste maade omandamiseks kolm miljonit eurot, siis arvestades, et juuni seisuga on omandamise järjekorras 168 taotlust kogumaksumusega umbes 12 miljoni eurot ning järjekorra alguses olevad kinnistud on menetluses juba 2005. aastast, on selline summa ilmselgelt liiga väike.

"Oleme seisukohal, et selline järjekord riigi seatud oluliste piirangutega kinnistute võõrandamisel on põhiseadusvastane," ütleb ta ning seda on arvanud ka õiguskantsler.