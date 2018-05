Ranna Rantšo turvakodu päästab loomi tapamajast

Ranna Rantšo perenaine Ande Baikov räägib, et inimesed, kes ei saanud oma kitsede-lammaste eest enam hoolitseda, kuid ei tahtnud neid tapamajja saata, hakkasid loomi neile tooma.

“Ühest Põlvamaa talust öeldi, et nad ei tea täpselt, kui palju loomi neil on, aga arvatavasti 50. Nad tõid need meile ja kokku oli sada looma – kitsi, lambaid, jäneseid ja linde,” toob Ande näite.