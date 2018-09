Teatavasti on Eesti seakasvatajatele rasked olnud juba juba viimased viis aastat, kui neile aastal 2013 sulgus Venemaa piir. 2015. aastal jõudis Eestisse sigade Aafrika katk.

Raul Maripuu, kuidas on sellistes tingimustes võimalik vastu pidada?

Mul on üheksa seafarmi ja oma grupis oleme juba kaks sigalatäit sigu kaotanud, kuna kaks farmi said katkutabamuse ja mitu tuhat siga tuli hukata. See on meile palju kahju toonud.