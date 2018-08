Mis abi jagab riik põllumeestele põuakahjuks? On põllumehi, kes on pannud kõik oma vabad vahendid investeeringusse ja jäävad nüüd oma kohustuste täitmisega raskustesse. Just neid aitab käibekapitali laen, milleks riik eraldas 20 miljonit eurot. “Riik võib abi anda laenuna, garantiina, omakapitali paigutusena – selle kõigega abistab riik ettevõtteid, aga see ei tähenda veel toetust. Toetus on ainult üks meede,” ütles Rosenberg.