Rautsi talu köögivili jõuab pealinna poodidesse

“Alustasime Rautsi talus 1993. aastal, haritavat maad oli vaid seitse hektarit, ülejäänu mets ja võpsik,” meenutab Aarne Põri talu tagastamise aegu.

Pere majandab ajaloolises Rautsi talus. See on alguse saanud XIX sajandil Võhma külas kunagises Maasi vallas Saaremaal. Peremees meenutab, kuidas vanaema otsustas 1990. aastatel, kellele lastelastest talupidamine koos 60 hektari talumaaga anda.

“Minul oli lastelastest ainsana põllumajandusharidus, nii see liisk mulle langeski,” lausub peremees, kes on aastatega tõusnud üheks tuntumaks põllumeheks Saaremaal.

2011. aastal andis Aarne Põri aiasaaduste tootmise üle oma pojale Taavile koos 17 hektari maaga. Isa vastutada on teravilja- ja rapsikasvatus, samuti kõik teised taimekaitsetööd. Samas kõiki muid töid tehakse ühiselt nagu peretalus ikka. Toodangut turustatakse “Rautsi talu” kaubamärgi all. Maid haritakse 250 hektaril.

“Põldudel on suvi- ja talinisu, oder, suviraps ja uba, viljakoristus käib meil siinkandis koostöös läbi Pöide maaviljelusühistu,” selgitab Aarne Põri. Ta lisab, et kõige nõrgemaks kohaks on vilja saatmine mandrile, samuti vilja kuivatamine.

Taluõues Saikla külas on reas kasvuhooned, peenardel kile all kasvavad salatid. Kokku kasvatatakse katmikalal ja avamaal üle 20 eri nimetuse aiasaadusi.