Rautsi talu teeb lahtise kartuliga müügirekordeid

Saaramaal Saiklas tegutsev Rautsi talu pani end proovile kõige kibedamas hinnakonkurentsis, varustades teist aastat COOP-i Kuressaare kauplusi pesemata lahtise kartuliga.

“Otsustasime ennast tõepoolest proovile panna,” ütles Saarte Häälele Rautsi talu noorperemees Taavi Põri. Kui eelmisel aastal oli talul veel raskusi kaubast lahtisaamisega, siis sel aastal on vastupidi – klient on avastanud, et ka lahtine kartul võib hästi maitseda.

Kaupmeeste tagasiside kinnitab, et mitte kunagi varem pole lahtine kartul neis poodides nii head läbimüüki näidanud. “Praegu on väike varu veel laos ja pole kindel, et sellega kevade lõpuni välja veab,” rääkis Põri.

Allikas: Saarte Hääl