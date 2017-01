Maavanem Alo Aasma autasustas Türi Talunike Liidu juhatuse esimeest Reet Länkurit Järvamaa teenetemärgiga. Länkur pälvis kõrge tunnustuse Järvamaa külaelu edendades ja Türi talunike liitu juhtides südamega tehtud töö eest. Reet Länkur on olnud varasemalt põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu liige ja maaelutoimkonna esinaine.

Reet Länkur on juhtinud Türi Taluliitu 16 aasta. Lisaks on Länkur üks avatud talude päevade korraldamise algatajaid. Just suuresti Reet Länkuri aktiivsele tegutsemisele avasid Järvamaa talu oma uksed üheks päevaks kõigile huvilistele juba viis suve tagasi. Sealt jõudiski see tore ettevõtmine lõpuks üle-eestiliseks ürituseks maaeluministeeriumi organiseerimisel.

Lisaks on Länkur algatanud mitmeid teisigi ettevõtmisi.

„Kui hakkasin Taluliitu juhtima, siis hakkasime korraldama näiteks taluliidu liikmete päevi, et suvisel ajal saaksid kokku talupered, kohal olid siis ka maavanem ja vallavanem,“ meenutas Länkur mullu suvel Maalehele. Ta on aastaid olnud ka Türi valla volikogu liige.

Koos Türi Spordiliiduga said Länkuri algatusel alguse küladevahelised talve- ja suvemängud. Reet Länkur on olnud kogu elu talupidamise pooldaja.

„Talutraditsioonid on läbi ajaloo olnud sellised, et elatati end ära oma taluga, täpselt nii, nagu jõud üles käis,“ rääkis Länkur. Lisades, et inimesed on viimasel ajal hakanud üha rohkem hindama maatoitu, hindama ehedat ja mahedat.

„See on uus pöördepunkt – noored otsivad maakodusid, inimesed tahavad kasvatada ise maatoitu. Üha rohkem hakkab rahvas aru saama, kui tähtis on see toit, mis on kasvatatud oma elukoha lähedal,“ ütles Reet Länkur.