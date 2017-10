Tartumaal Habemiku talus 1300 ha põldu hariv Romet Rässa tunnistab, et 142 hektarist põldoast on tal koristamata veel üle saja. “Vaevalt kõike kätte saabki,” arvab ta. Saagikindlustust peab mees aga pigem teoreetilist laadi ideeks.

“Tahaks näha tingimusi, millega kindlustusseltsid seda pakuksid,” ütleb ta.

Austria investorile Wolfgang Leitnerile kuuluvate ettevõtete koordinaator ja Rebruk Farmi OÜ juht Alo Salm ütleb, et kuigi Euroopas on saagikindlustus tavapärane, nemad seda Eestis ei tee ja ka omanik pole neile selliseid juhtnööre andnud.

Eestis ükski kindlustusselts põlluvilja ei kindlusta. Salva varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt ütleb, et Salva pakub küll võimalust kindlustada kaubana juba korjatud saaki, kuid veel põllul kasvavat saaki kindlustada ei saa.