Riik toetab põuas hävinud rohumaade taastamist

Ministeeriumi asekantsler Marko Gorban ütles Saarte Häälele, et selle aasta põua tõttu hävis osa rajatud rohumaid ja et neilt järgmistel aastatel rohusööta saada, tuleb need uuesti rajada. Selleks näeb maaeluministeerium maaelu arengukavas ette vastava toetusvõimaluse. Sel aastal hävinenud rohumaade suurusjärk on hinnanguliselt 20 000 hektarit, täpsemad andmed selguvad siis, kui meede käivitatakse ja taotlusi hakatakse sisse andma.

Uus toetusmeede on hektaripõhine toetusmakse, mida tõenäoliselt saab taotleda maikuus koos teiste pindalatoetustega. Toetusskeemi indikatiivne eelarve on 6 500 000 eurot.

Pöide AG OÜ agronoom Õnne Sööti sõnul võivad põua võimalikud tagajärjed ilmutada ennast talve lõpus, kui nõrgaks jäänud taimed pole suutnud varuaineid korjata ja karm talv teeb nõrgale rohumaa kamarale liiga. Sel juhul tuleb rohumaa üles harida ja uuesti rohumaaks külvata.