Riiklik metsanduspoliitika toodab mädanevat metsa

Praeguse vale metsamajandamise tagajärjed kumuleeruvad aja jooksul aga üha rängemaks, jättes meie lastele pärandiks haige ja mädaneva metsa.

Metsatööline Mati Sepp seisab keset noort kuusikut ja laiutab käsi – puistu on nakatunud kuuse-juurepessu ning tema sõnul RMK abiga, kes on seal harvendusraiete käigus niisuguse olukorra tekitanud.

“Siinne kuusik on veidi üle kolmekümne aasta vana, aga juba mädaneb,” vangutab metsamees pead. Esmapilgul võib jääda mulje, et tema ümber kõrguvad kuused on terved, aga juurepessu laialdase leviku üks peamisi põhjusi ongi Sepa sõnul see, et inimesed ei näe haiguse ulatust enne, kui on liiga hilja.

Põllumajandusülikooli metsandusliku uurimisinstituudi teadlased Silja Hanso ja Märt Hanso avaldasid juba 1999. aastal põhjaliku uurimustöö, tuues välja otsesed seosed praeguste majandamisviiside ja juurepessu laialdase leviku vahel.