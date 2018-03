Riina Kaldaru: algul ei uskunud keegi, et eestlane laseb võõra tallu

Algul mitte keegi ei uskunud, et eestlane laseb võõra inimese oma majapidamisse. Aga kui inimene töötab puhkuseta 20 aastat järjest, siis ta lõpuks on ikkagi sunnitud oma tallu kedagi laskma. Ja kui esimesed olid neile tundmatu inimese tallu tööle võtnud ja teda usaldama hakanud, siis nii see süsteem käima läkski.