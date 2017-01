Rimi jätkab veel kolm kuud 2015. aasta detsembris alanud kampaaniat, kus Rimi klientidel on olnud võimalus annetada iga Eestis toodetud Rimi ja Alpenrose piimapaki ostu pealt 2 senti Eesti piimatootjatele. Kampaania eesmärk on toetada väikekarjade omanikke, tänaseks on abi saanud juba 72 väikepiimatootjat.

"Talupidajatele annab selline kampaania veidigi optimismi juurde – see näitab, et inimesed hoolivad Eesti maaelust,“ lausus Rätsepa talu peremees Ants Aaman. „Eriti suur abi oli kampaaniast neile karjapidajaile, kelle jaoks lehmapidamine ei ole otsene elatusallikas. Tegemist on tänuväärse ettevõtmisega ning tänud kõigile, kes Rimi piima ostes need 2 senti Eesti piimatootjate jaoks andsid. Piimatootjaile hakkab olukord vaikselt muutuma paremaks, kuna piima kokkuostuhind on tõusmas – samas on turud kõikuvad ning miski pole kindel,“ lisas Ants Aaman.

„Meie kliendid on kampaaniaga väga hästi kaasa tulnud, mis tähendab, et eestlastele läheb nende oma talupidajate käekäik vägagi korda,“ sõnas Rimi turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro. „Peame oluliseks, et eestimaine toidutootmine oleks mitmekesine. Eesti inimesed hindavad väiketootjaid ning selleks, et väikekarjade omanikud praeguses keerulises olukorras ellu jääks, on piltlikult öeldes abi igast sendist. Esialgu pikendasime lepingut Eestimaa Talupidajate Keskliiduga veel kolmeks kuuks, mis ei välista seda, et pikendame koostööd ka pärast kolme kuu möödumist.“

Kampaania raames on klientidel võimalik Rimi kauplustes müügil oleva Rimi ja Alpenrose piima ostmisel annetada 2 senti väiksematele piimatootjatele. Kui klient soovib ikkagi odavamat piimahinda, siis tuleb sellest teavitada müüjat, kes saab annetuse arvelt maha võtta. Kogunenud summa kantakse üle Taluliidu kontole kord kuus, kes selle suunab edasi raskustes olevatele piimatootjatest talupidajatele. Kogutud rahaga abistatakse neid raskustes talunikke, kelle piimakarjas on vähem kui 40 lehma ning vastava valiku teeb Taluliit.