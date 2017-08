Riskianalüüs: Eesti põllumehed pole järgmiseks kriisiks valmis

Eesti põllumeestel on tulnud viimastel aastatel seista silmitsi kriisidega, mis on näidanud, et meie kohalik põllumajandus ega Euroopa Liit tervikuna pole valmis aina sagedasemateks turumuutusteks ning üha ekstreemsemateks keskkonna- ja kliimatingimusteks.

Põllumajandus-kaubanduskoja juhi Roomet Sõrmuse sõnul on ekspordile keskendunud Eesti põllumehed turukõikumistest mõjutatud oluliselt rohkem kui paljude teiste Euroopa riikide tootjad - seda eriti piima- ja teraviljasektoris. See tähendab, et maailmaturu kõikumised jõuavad meie tootjateni väga kiirelt ning näiteks Venemaa turu sulgemine mõjus kõige rängemalt Baltimaadele.

"Kaheaastane madalseis piimaturul viis meil karjast välja peaaegu 13-14 protsenti piimalehmadest, mis näitab, et tegelikult me ei olnud selleks kriisiks valmis," ütles koja juht ERR-ile. Seda, et me pole praegu kriisiks piisavalt hästi valmis, tõdeb ka maaeluministeerium EL-i ministrite kohtumiseks valmistatud analüüsis.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrid kogunevad mitteametlikul kohtumisel Tallinnas 3.-5. septembril.