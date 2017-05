RMK võttis metsaistutusel kopteri appi

Maikuu alguses vedas Aerocopteri Robinson-tüüpi helikopter riigimetsa raielankidele kottide kaupa metsataimi, Emumäe ümbruses jõuab sedaviisi istutuskohtadesse 90 000 taime.

9. ja 10. mail viidi taimed Emumäe lähedal asuvalt platsilt Järvamaal ja Lääne-Virumaal paiknevatele raiesmikele, 11. mail said taimekotid Ida-Virumaal asuvatele raielankidele.

Ning nagu tänavusele heitlikule ja pigem erakordselt külmale kevadele kohane, tuli ka helikopteritööd teha väga erinevates ilmaoludes – kord paistis päike, kord tõmbus taevas pilve, siis sadas sulaselget lund, seejärel rahet.

Laadimisplatsil juhatas vägesid ehk siis haakis metsataimedega täidetud kotte kopteri küljes nööri otsas kõlkuva haaratsi külge OÜ Aerocopter juht Raiko Kauniste. Üks kott kaalub 200 kilo ja selles on u 2000 taime. Robinson R44 neljakohalise kopteri piloot Rain Jõeveer kinnitab, et paarisajakilone kandam on sellisele lennumasinale just optimaalne, jääb väike varu ka.