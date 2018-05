Roomet Sõrmus: koda ei poolda põllumajandustootjatele toetuslagede kehtestamist

Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus leiab, et Euroopa Liidu plaan toetused suurematelt ettevõtetelt väiksematele ümber jaotada või seada ettevõtetele toetuslaed, ohustaks Eesti põllumajandussektori konkurentsivõimet.

Euroopa Komisjon avaldas möödunud nädalal kavandi Euroopa Liidu uueks eelarveperioodiks aastatel 2021-2027. Ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) kogueelarvet plaanitakse viis protsenti vähendada, kuigi Eestile ja teistele Balti riikidele määratud osa tõsta liidu keskmisele mõnevõrra lähemale. Eestis suunataks otsetoetustesse seega 13,6 protsenti rohkem vahendeid kui käesoleval perioodil.

Euroopa Komisjon soovib ühele ettevõttele makstavaks toetuste laeks seada 60 000 eurot, et suunata raha suurtelt põllumajandusettevõtetelt väiksematele majapidamistele. Eelarvedebatis saab veel kõigi aspektide üle arutleda.

Roomet Sõrmus, juhul, kui ettevõtte toetuslagi saaks olema 60 000 eurot, nagu Euroopa Komisjon on välja pakkunud, kui paljusid põllumajandusettevõtteid see Eestis puudutaks? Kui suurt mõju see neile avaldaks?

Komisjon on Euroopa Liidu eelarvekava teatises välja käinud, et kavas on soodustada tasakaalustatumat toetuste jaotamist ettevõtte tasemel kohustuslike toetuslagede kehtestamise või suurematele ettevõtetele vähenevate hektarimaksete kaudu, arvestades seejuures tööjõukuludega. See tähendab, et toetus jaotatakse ümber keskmistele ja väikestele ettevõtetele.