Roomet Sõrmus: loodame koondada kõik biomajanduse valdkonnad

Mis on biomajandus ja kuidas see aitab maaelu edendada, selgitab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

"Biomajandus hõlmab nii tooraine tootmist põllul ja metsas kui ka selle väärindamist tööstuste poolt. Ehkki biomajandus hõlmab peaaegu kõiki tööstus- ja majandussektoreid, põhineb see siiski peamiselt põllumajandusel, kalandusel ja metsandusel ning nendega seotud tööstustel, mis toodavad, majandavad või kasutavad bioloogilisi ressursse muul moel, näiteks toidu-, sööda- ja bioenergiatööstus.

Niisiis on biomajandus märksõna, mis ühendab kõiki meie liikmeid. Liikmeskond hõlmab suurt osa nendest valdkondadest, kuigi kindlasti ei esinda me veel n-ö tervet pilti. Tulevikus näeme kindlasti koostööd ja partnerlust ka nende sektoritega, kes veel kojas pole, näiteks kalandus või puidutööstus. Meie mõte on tuua kogu biomajanduse väärtusahel ühte pilti."