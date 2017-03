Roomet Sõrmus: Meie koostöö taluliiduga on tihe ja töine

Eelmisel nädalal otsustas Eesti Põllumeeste Keskliit, et enam vanaviisi ei jätkata, vaid ühinetakse Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) alla. Eestimaa Talupidajate Keskliit jätkab aga ikka iseseisva organisatsioonina, tehes tihedat koostööd kojaga.

EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus selgitas Maalehe veebile, et nende koostöö Eestimaa Talupidajate Keskliiduga on tihe ja töine.

„Oleme juba pikemat aega lähtunud põhimõttest, et kolm põllumajandusorganisatsiooni (EPKK, Eesti Põllumeeste Keskliit ja taluliit) kooskõlastavad omavahel seisukohad ning püüame riigiga suhtlemisel jõuda ühiste ettepanekuteni nii põllumajandus- kui keskkonnapoliitika kujundamisel,“ tõi esile Sõrmus.

Viimati pöörduti ühiselt näiteks 10. märtsil Maaeluministeeriumi poole kolme organisatsiooni ühise kirjaga maaelu arengukava muutmise asjus.

Samal teemal saadeti möödunud aasta novembri alguses ühise pöördumise ka üle-eelmisele maaeluministrile Urmas Kruusele.

„Koos Eesti Hobumajanduse Liiduga pöördusid kolm suuremat põllumajanduse katusorganisatsiooni 14. märtsil peaminister Jüri Ratase poole, et rõhutada Tori Hobumajanduskeskuse loomise tähtsust Eesti põllumajandusele ja hobusekasvatusele. Möödunud aasta novembris tegime ühiselt ka ettepanekud uuele valitsuskoalitsioonile põllumajandus-, toidu-, metsa- ja maaeluvaldkonna arendamiseks,“ tõi esile EPKK juhatuse esimees. Ta lisas: „Oleme ühiste kirjadega pöördunud ka keskkonnaministri poole, viimati näiteks möödunud aasta oktoobris veeseaduse teemal ja novembris õhusaasteloa künniste teemal.“

Sõrmus tõi ka esile, et koostööd taluliiduga tehakse Eesti põllumeeste esindamisel Euroopa põllumeeste ja ühistute katusorganisatsiooni Copa-Cogeca töögruppides ja Euroopa Komisjoni vastavates nõuandvates töögruppides. Kuigi EPKK koordineerib seda tegevust, siis taluliidu esindaja osaleb näiteks Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupi töös.

„Oleme organisatsioonide ühinemist aegajalt ja põgusalt taluliidu inimestega arutanud, kuid väga konkreetsete sammudeni pole asi veel jõudnud. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu puhul oli mõlemal organisatsioonil nii juhatuste kui nõukogu tasemel olemas selge tahe ühinemiseks ja liikmete üldkoosolekud kiitsid selle ühinemise heaks,“ selgitas Sõrmus.

Ja lisas: „Loodan, et meie organisatsioonide vaheline tihe ja konstruktiivne koostöö viib tulevikus põllumajandusorganisatsioonide jätkuva koondumiseni, sest vaid üheskoos suudame kõige paremini seista oma liikmete huvide eest ning pakkuda liikmetele võimalikult heal tasemel teenuseid.“

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kalle Liebert teatas, et neil on Põllumajanduis-Kaubanduskojaga tõhus ja efektiivne koostöö kogu aeg olnud, aga ühinemist neil praegu kavas pole.

„Meil on tõhus ja efektiivne koostöö Põllumajandus-Kaubanduskojaga. Me ei ole EPKK liige, aga me ei tunne sellest ka ausalt öeldes puudust, sest meil on tõesti väga hea, lausa igapäevane koostöö,“ rääkis Liebert. Lisades, et praegu on selline koostöö vorm väga hästi toiminud.

Selle põhimõtteni, et üks organisatsioon võiks esindada kõiki talumehi ja põllumehi erinevatel läbirääkimistel, pole taluliidus veel jõutud.

„Meil on kindlasti plaanis jätkata iseseisva organisatsioonina. Me näemegi ennast talunike ja põllumajandustootjate esindusorganisatsioonina. Ühiste pöördumiste puhul teeme head koostööd. Minu ametiajal on see väga hästi toiminud,“ ütles ETKLi juhatuse liige Kalle Liebert.