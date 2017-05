Rukis võib ka muruna silmailu pakkuda

Meil austatakse rukist leivaviljana, aga mujal maailmas külvatakse seda muudel eesmärkidel koguni rohkem kui terade saamiseks. Isegi muruks.

Viimastel talvedel on meil lund napilt olnud või üldsegi mitte ja koduaiad ning põllud näivad trööstitult kolletunud. Kui siis näeme tee ääres mõnd erkrohelist orasepõldu, on see kui paitus silmale.

Viimatisel rukkiseltsi rukkipäeval näitas Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas oma rukkiteemalise ettekande illustreerimiseks üht välismaist pilti, kus murutraktoriga niideti rukkist külvatud muru. Kas hakkame nüüd ka Eestis oma aedades rukkimuru viljelema ja lumetul talvel selle rohelust nautima?

“Muidugi võib rukist kasvatada ka puhtalt muruna, kuid see püsib siis ikkagi lühiajaliselt, sest rukis on talvituv kultuur ja temast saab vaid aastaks, maksimaalselt kaheks kiiresti ilusa rohelise katte. Siis tuleks uuesti külvata,” selgitab Ameerikas.

Maa ettevalmistus käib nagu tavalisel teraviljapõllul: künnad, kultiveerid ja siis külvad.