Rukist tasus tänavu kasvatada

Jüri Ilves sai 'Sangaste' rukki rekordiks ligi viis tonni hektarilt. Ka kõrs on 'Sangastele' vääriliselt pikk. Lii Sammler

Tänavusel keerulisel vilja-aastal olid rekordimehed need, kes said põllud koristatud enne 12. augustit. Pärast seda hakkasid tormid ja sajud. Viljelusvõistluse parimatel rukkikasvatajatel see õnnestus.